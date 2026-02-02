«Росатом» в 2025 году в два раза увеличил добычу золота в Якутии

Госкорпорация «Росатом» увеличила добычу золота на месторождении Северное в Якутии с 0,7 тонны в 2024 году до 1,5 тонны в 2025-м, передает «Интерфакс».

Как уточняет агентство, в 2025 году «Росатом» начал промышленную эксплуатацию золоторудного месторождения.

Госкомпания также завершила геологоразведочные работы на месторождении Совиное и буровые работы по проектам Дор и Рывеем на Чукотке. «Для освоения этих крупных золотодобывающих проектов горнорудный дивизион планирует привлечение инвестиционных ресурсов путем проведения M&A-сделок или выхода на IPO»,— сообщил первый замгендиректора «Росатом Недра» Алексей Шеметов.