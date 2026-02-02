Восемь человек пропали у термальных источников на Камчатке

Восемь человек, в числе которых трое детей, пропали на Камчатке, сообщил глава МЧС по региону Сергей Лебедев. По его словам, группа туристов отправилась к термальным источникам и перестала выходить на связь.

«Пять человек и три ребенка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском округе и в назначенное время 1 февраля не вернулись. На связь не выходят»,— написал Сергей Лебедев во «ВКонтакте». Он уточнил, что знакомые из-за плохой погоды не смогли найти пропавших туристов самостоятельно.

«До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников»,— добавил господин Лебедев.

По словам главы краевого МЧС, звонок от родственников поступил спасателям вечером 1 февраля. В 9:00 по местному времени (00:00 мск) на поиски выехали полицейские и спасатели.