В Польше из-за морозов с начала зимы погибли 38 человек

В Польше за сутки от переохлаждения из-за сильных морозов умер еще один человек. Всего с начала зимы погибли 38 человек. За аналогичный период прошлой зимы от переохлаждения погибли 16 человек.

Замминистра внутренних дел Веслав Щепаньский предупредил, что ночь на 2 января станет самой холодной. В городе Сувалки температура воздуха опустится до –29 °C, а из-за ветра будет ощущаться как –38 °C.

Господин Щепаньский добавил, что 8,6 тыс. полицейских вместе со спасателями будут обыскивать пустующие здания, парки и другие места, где могут находиться бездомные. «Отапливаемые палатки в Варшаве и Радоме будут открыты круглосуточно»,— уточнил он (цитата по Polsat News).

Всемирная метеорологическая организация предупреждала, что Северная и Северо-Восточная части Европы находятся под воздействием холодного арктического антициклона. В Калининградской области, которая граничит с Польшей, из-за переохлаждения погибли как минимум три человека, сообщало региональное управление СКР местному изданию «Клопс».