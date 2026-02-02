WP: Трамп пошутил о становлении Гренландии, Канады и Венесуэлы штатами США

Президент США Дональд Трамп 31 января на закрытом ужине Alfalfa Club в Вашингтоне в шутливой форме высказался о расширении состава страны за счет трех новых штатов, сообщила газета The Washington Post.

Выступление господина Трампа было построено в формате стендапа. На ужине Alfalfa Club традиционно собирается высшую политическая и деловая элиту США. Трамп отказался от выступления на мероприятии в 2017 году и вернулся лишь сейчас.

Президент Соединенных Штатов отметил, что не планирует захватывать Гренландию, а предпочел бы ее купить. Дональд Трамп заявил: «У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м».

Обращаясь к своему новому кандидату на пост главы ФРС Кевину Уоршу, господин Трамп добавил: «Если он не снизит процентные ставки, я засужу его». Позже, в разговоре с журналистами, он уточнил: «Это был вечер юмора. Но я надеюсь, он их снизит».

По свидетельству опрошенных изданием гостей, многие шутки, включая колкости в адрес президента Джо Байдена и главного судьи Джона Робертса, были встречены залом холодно или паузами. Дональд Трамп также пошутил над документальным фильмом о своей супруге Мелании, отметив, что в его названии нет фамилии «Трамп».