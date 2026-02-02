На Солнце произошло 17 мощных вспышек

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировала на Солнце 1 февраля 2026 года 16 мощных вспышек класса М и X.

«За последнее десятилетие, с 1 января 2015 года, удалось найти только один день, когда произошло большее число событий — 29 декабря 2024 года. На втором месте за десятилетие стоит теперь 1 февраля 2026 года»,— написано в сообщении лаборатории. https://t.me/lpixras/2090

Как уточнили ученые, непрерывное сжигание энергии во вспышках уровня M — это, «судя по всему, единственное, что предотвращает вспышки высших баллов».

Институт прикладной геофизики сообщал ТАСС, что пик наиболее мощной вспышки зафиксирован в 15:33 мск 1 февраля.