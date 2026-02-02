В Чехии полностью прекратят добычу каменного угля

В Чехии прекратят добычу каменного угля спустя 250 лет после ее начала. В ночь на 1 февраля последняя смена шахтеров спустилась в забой на шахте SM компании OKD — единственного оставшегося производителя сырья в стране.

Как сообщает Novinky, 750 сотрудников предприятия будут уволены, еще 150 рабочих покинут компанию до конца февраля. Каждому из них пообещали выплатить пособия в размере зарплаты за 11 месяцев. Общая сумма компенсаций превысит 500 млн чешских крон (около 1,9 млрд руб.).

Ликвидация шахты SM займет около трех лет. Компания разрабатывает стратегию развития до 2050 года, которая будет включать, в частности, добычу и использование рудничного газа.

Решение прекратить добычу каменного угля связано с длительной нерентабельностью, истощением запасов и отсутствием новых квалифицированных кадров. По словам гендиректора OKD Роман Сикора, Чехия больше не зависит от каменного угля в энергетике, а потребителей коксующегося угля «можно пересчитать по пальцам одной руки».