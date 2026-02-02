Премьер Британии вновь заявил о намерении страны вступить в оборонный фонд ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна по-прежнему хочет присоединиться к оборонному фонду Евросоюза размером €150 млрд.

Великобритания планировала принять участие в программе «Действия в области безопасности для Европы» (SAFE). В ноябре 2025 года ЕС отклонил заявку страны на предоставление финансирования ее оборонным компаниям. Еврокомиссия предлагала Британии заплатить за вступление до €6,75 млрд, но в Лондоне сочли эту сумму неприемлемой.

«Будь то SAFE или другие инициативы, для Европы в самом широком смысле этого слова — то есть ЕС плюс другие европейские страны — вполне разумно сотрудничать более тесно. Именно за это я выступаю, и я надеюсь добиться в этом направлении определенного прогресса»,— сказал Кир Стармер журналистам (цитата по Bloomberg).

Как добавил господин Стармер, европейским странам нужно больше работать вместе «в вопросах расходов, потенциала и сотрудничества». По его словам, Лондон изучает планы по участию как в SAFE, так и в других программах.