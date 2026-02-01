За пять часов над территорией России сбиты 23 беспилотника

Минобороны заявило, что с 18:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 23 беспилотника.

Как уточнило ведомство, 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, пять — над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью, по одному — над Ставропольским краем, Чечней и акваторией Черного моря.

Вечером 1 февраля аэропорты Геленджика, Краснодара, Грозного, Владикавказа и Магаса приостановили прием и отправку самолетов. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что из-за налета беспилотников в Славянске-на-Кубани выбило окна в нескольких многоквартирных домах, а в поселке Афипском — повреждена крыша частного дома. Фрагменты еще одного БПЛА упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском.