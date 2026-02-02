Полям не хватает цифры

Уровень цифровизации АПК в России существенно уступает большинству отраслей экономики, фиксируют в консалтинговой компании Axenix. По оценкам экспертов, совокупный эффект перехода к системной цифровизации для отрасли может обеспечить ей дополнительно 1,1–1,5 трлн руб. операционной прибыли к концу 2030 года. Впрочем, эта цель вряд ли может быть достигнута быстро: запрос на цифровые технологии сегодня предъявляют практически все отрасли, а в условиях постоянного роста затрат и падения рентабельности аграрии не могут направлять на эти цели значительных ресурсов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Технологический потенциал российского аграрного сектора пока реализуется не в полной мере, говорится в новом исследовании консалтинговой компании Axenix «Технологии для галочки: почему российский агротех есть, а цифровизации АПК нет?». Эксперты проанализировали ситуацию в АПК на глобальном и российском уровнях, изучив основные технологические тренды и свыше 190 решений. Как говорится в документе, сегодня на рынке достаточно отечественных разработок, которые «обладают функциональной зрелостью для закрытия базовых потребностей отрасли в технологиях». В то же время, отмечают в компании, уровень цифровизации АПК в РФ остается низким и существенно уступает большинству отраслей экономики.

Цифровое развитие «носит неравномерный характер»: малый и средний бизнес в значительной степени находится вне технологической повестки, а инвестиции в «цифру» в основном формируют крупные игроки (в АПК они достигают 100–130 млрд руб. в год). Данная сумма выглядит незначительной, например, по сравнению с финансовым сектором (1,2 трлн руб. в 2024 году). Ключевая проблема — разрыв между наличием технологий и их внедрением, который объясняется в том числе ограниченными финансовыми возможностями аграриев, дефицитом кадров (см. “Ъ” от 30 января), сложностью внедрения изменений, а также зависимостью оценки окупаемости инвестиций в цифровизацию от внешних условий (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года). К тому же отрасль испытывает нарастающее давление со стороны цифровизации смежных секторов экономики, формирующих новые стандарты эффективности, прозрачности и скорости взаимодействия.

По оценкам Axenix, комплексная цифровая трансформация может обеспечить компаниям АПК рост операционной прибыли в диапазоне 5–20% в зависимости от структуры бизнеса, его цифровой зрелости и приоритетов трансформации. При системном подходе совокупный эффект для отрасли может составить около 1,5 трлн руб. операционной прибыли до конца 2030 года, отмечает директор практики «Стратегический консалтинг» Axenix Егор Викторов. «Компании, которые уже сегодня инвестируют в комплексную цифровизацию, формируют устойчивое конкурентное преимущество на горизонте ближайших десятилетий»,— говорит он.

Проблему неоднократно отмечали и другие эксперты. Так, исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» в августе 2025 года отмечало, что цифровизация, внедрение технологий искусственного интеллекта и модернизация в российском АПК сдерживаются высокой стоимостью денег, введением утильсбора на сельхозтехнику, запретом на импорт семян и переходом исключительно на отечественную генетику.

В числе основных барьеров системной цифровизации в российском АПК, говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина, и низкая маржинальность аграриев (см. “Ъ” от 15 января) в сочетании с высокими климатическими и рыночными рисками для сектора. Окупаемость капиталоемких проектов «растягивается на многие циклы, что делает их неприемлемо рискованными». Недоступность надежной инфраструктуры (интернет, связь) и дефицит специалистов, способных работать с технологиями, блокируют даже пилотные проекты. А отсутствие единых отраслевых стандартов данных и взаимной интеграции между решениями разных поставщиков приводит к фрагментации информации, которая не превращается в целостную основу для управленческих решений.

Решением, считает госпожа Архипкина, может стать жесткая привязка льготных кредитов, субсидий и страховых выплат к предоставлению компаниями машиночитаемых данных (с использованием спутников, метеостанций, техники). Это «не потребует от агробизнеса гигантских инвестиций, но заставит поэтапно внедрять базовые инструменты сбора данных, на что рынок ответит появлением дешевых, адаптированных решений».

Анна Королева