Шойгу рассказал об активном диалоге между Путиным и Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог. Они продолжат его в этом году на регулярной основе. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу после переговоров с главой МИД КНР Ван И в Пекине. Его слова приводит пресс-служба Совбеза.

Господин Шойгу назвал прошедшие переговоры с Ван И насыщенными. Стороны обсудили график контактов, в том числе на высшем уровне. По словам секретаря Совбеза России, на встрече также обсудили региональную обстановку, затрагивающую интересы Москвы и Пекина. В этом контексте, по словам Сергея Шойгу, встреча «весьма своевременная».

«Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации»,— сказал господин Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что Россия и Китай будут усиливать сотрудничество в ШОС и БРИКС, а также принимать совместные меры по сохранению глобальной и региональной стабильности. По словам господина Сергея Шойгу, уровень внешнеполитической координации между двумя странами «традиционно высокий».