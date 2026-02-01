Киловатты выйдут в сеть

Пилотный проект по созданию онлайн-площадок для заключения договоров энергоснабжения пройдет в семи регионах до конца 2027 года. Гарантирующие поставщики поддерживают инициативу, говоря о расширении возможностей для борьбы за клиентов, потребители же указывают на риск включения в тарифы затрат на создание площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

С 1 февраля до конца 2027 года в России будет запущен пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для заключения договоров купли-продажи электроэнергии. Они могут стать аналогами маркетплейсов на рынке электроэнергии и мощности. Соответствующее постановление правительства опубликовано 31 января, его положения не распространяются на население. Изначально участвовать в проекте должны были три региона, их список расширился до семи субъектов: Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области.

Оператором торговой площадки, отдельной в каждом выбранном регионе, будет гарантирующий поставщик — ключевая энергосбытовая компания в регионе.

Он же будет контролировать доступ на площадку в соответствии с требованиями законодательства. К участию также будут допущены оптовые производители электроэнергии, независимые энергосбытовые компании, агрегаторы управления спросом, а также поставщики и покупатели, предоставляющие услуги, связанные в том числе с перераспределением максимальной мощности между потребителями.

Как следует из постановления, потребители на розничных рынках смогут согласовывать параметры приобретаемой электроэнергии, в том числе при участии оптовых потребителей, а также заключать договоры энергоснабжения. У них также будет возможность покупать услуги, связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности, изменением режима потребления, атрибутами генерации.

Эффективность пилотного проекта будут оценивать по числу участников, количеству совершенных сделок и объему реализованных на торговых площадках услуг. О результатах пилотного проекта Минэнерго отчитается правительству до 31 марта 2028 года.

В «Интер РАО» сообщили “Ъ”, что поддерживают создание торговых площадок и примут активное участие в пилотном проекте в Алтайском крае, Республике Алтай, Тамбовской и Орловской областях.

На базе «Алтайэнергосбыта» создан соответствующий программно-аппаратный комплекс. Потребители, как говорят в «Интер РАО», смогут выбирать ценовые предложения участников не только розничных, но и оптового рынков электроэнергии, определяя для себя наиболее выгодную стратегию. В ходе реализации пилота производители и поставщики смогут предлагать скидки, персональные условия, дополнительные сервисы, что приведет к применению новых инструментов борьбы за потребителя, ранее не используемых на розничных рынках, отметили в компании.

В «ЭнергосбыТ Плюс» (структура «Т Плюс», гарантирующий поставщик в Удмуртии) говорят, что концепция создания такой торговой площадки кажется потенциально эффективным решением, способным укрепить взаимодействие участников розничного рынка электроэнергии с субъектами оптового. Такие торговые площадки, по мнению «ЭнергосбыТ Плюс», будут интересны компаниям, представляющим товары и услуги в сфере электроэнергетики, но конкретные результаты будут понятны только после проверки работы механизма.

Гендиректор «Росатом Энергосбыт» Алексей Горчаков сообщил “Ъ”, что компания стала участником пилотного проекта в Хакасии, среди ключевых ее целей — проработка механизма работы с клиентами в формате маркетплейса. Сейчас компания предлагает четыре вида услуг: зеленая энергетика, управление спросом, свободный двусторонний договор купли-продажи электрической энергии и дополнительные услуги в сфере энергоснабжения. В компании ожидают снижения трансакционных издержек у потребителей. «Касательно иных финансовых показателей говорить о перспективах торговых площадок пока рано»,— отметили там.

В «Сообществе потребителей энергии» поддерживают упрощение процедур на розничном рынке, но указывают, что предложенная модель пилотных электронных торговых площадок скорее повышает, чем снижает барьеры

Для запуска свободных договоров между розничным потребителем и оптовым поставщиком организация площадок и эксперименты избыточны, считают в ассоциации, при этом нет расчетов затрат на их создание и сопровождение и понятной методики включения этих расходов в тарифы. С учетом того, что площадки администрируются гарантирующими поставщиками в своих зонах, возникает риск переложения издержек на потребителей и роста перекрестного субсидирования. Инициатива также несет риски фрагментации правил рынка и усиления ограничений для независимых сбытовых компаний, указывают в «Сообществе потребителей энергии».

Сергей Роженко из Kept отмечает, что регуляторная инициатива в первую очередь может быть интересна гарантирующим поставщикам, так как она позволяет им расширить спектр предлагаемых услуг для крупных промышленных клиентов. По его мнению, в перспективе это может способствовать как удержанию ключевых клиентов, так и возвращению тех, которые ранее ушли к независимым поставщикам. Инициатива, скорее всего, приведет к консолидации рынка вокруг крупных игроков, добавляет аналитик.

Анна Тыбинь