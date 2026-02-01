ОПЕК+ держит паузу

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, подтвердили свое решение приостановить увеличение добычи нефти в марте 2026 года в связи с сезонностью. Об этом говорится в заявлении альянса по итогам встречи 1 февраля. Квоты для участников сохранены на уровне декабря 2025 года. Квота для России — 9,574 млн баррелей в сутки (б/с), для Саудовской Аравии — 10,103 млн б/с, для Ирака — 4,273 млн б/с. Такие же квоты были установлены на январь и февраль.

Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что на нефтяном рынке высокая волатильность из-за событий в Венесуэле и рисков, связанных с Ираном, в том числе из-за роста напряженности в Ормузском проливе.

В ОПЕК+ добавили, что страны-участницы подтвердили важность осторожного подхода и гибкости для дальнейшей приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая сделанные ранее — в размере 2,2 млн б/c. Участники альянса продолжат внимательно следить за рыночными условиями, отмечают в ОПЕК+.

Анатолий Костырев