«Пермские медведи» проиграли первый матч одной четвертой Кубка страны

Гандболисты «Пермских медведей» в 1/4 финала Кубка России –2025/2026 принимали одноклубников из подмосковного Чехова. Игра проходила с преимуществом гостей и за пять минут до финальной сирены чеховцы выигрывали 5 мячей. Однако пермяки сумели сократить разрыв до минимума. Встреча завершилась со счетом 36:35 в пользу «Чеховских медведей».

Победитель дуэли определится по итогам двух матчей. Ответный четвертьфинальный поединок состоится 7 февраля в Чехове.