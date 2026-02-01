Жителей Москвы и области предупредили о 26-градусных морозах

В ночь на 2 февраля в Московском регионе похолодает до минус 26 градусов. В Гидрометцентре РФ предупредили о снегопадах.

«На фоне облачности с прояснениями в Москве ожидается от минус 21 до минус 23 градусов, по области — до минус 26», — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Во вторник, 3 февраля, прогнозируется облачность с небольшим снегом. Температура в Москве составит минус 14-16, в области — до минус 19. Возможны гололедица и ветер до 10 м/с.

В Московском регионе до 23:00 3 февраля действует «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных холодов. Среднесуточная температура опустилась на 7-12 градусов ниже нормы (минус 6-8 градусов).