Новак: ОПЕК+ отметил волатильность нефтяного рынка из-за геополитики

Мониторинговый комитет альянса ОПЕК+ констатировал высокую неопределенность на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания комитета.

«На рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными с Ираном», — сказал Александр Новак в эфире «России 24». Он указал на риски для транспортировки из-за напряженности в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых морских поставок нефти.

Комитет не рекомендовал вносить изменения в текущую политику добычи. Ранее ведущие страны ОПЕК+ подтвердили приостановку наращивания добычи и сохранение квот на март на уровне декабря 2025 года. Участники встречи отметили общее выполнение условий соглашения по данным за ноябрь и декабрь прошлого года.