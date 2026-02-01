«Молот» второй раз победил в Петербурге

Хоккеисты «Молота» сыграли в гостях с еще одной командой из Санкт-Петербурга. Для победы над динамовским коллективом потребовался овертайм. Основное время игры завершилось вничью 2:2. Голы в составе пермской команды забили Павел Синявский и Алексей Кожевников. В самом начале дополнительной пятиминутки Даниил Лапин принес успех «Молоту».

Напомним, что в пятницу подопечные Льва Бердичевского обыграли питерский СКА-ВМФ. «Молот» закрепился в числе 16 лучших команд лиги и ближайшие игры проведет в Перми.