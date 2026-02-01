Польский велотурист погиб в Якутии по пути к «полюсу холода»

Тело польского путешественника Адама Борейко обнаружили в гостинице поселка Хандыга. Иностранец находился в Якутии в рамках экстремального велотура к Оймякону.

Как сообщили в республиканской службе спасения, турист выехал из Якутска 25 января и прибыл в Хандыгу вечером 31 января. «Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17:10 (23:10 мск) обнаружили, что он мертв», — сообщили в ведомстве. На месте работают следователи.

Путешествие в Якутию стало для Борейко завершающим этапом личного проекта по преодолению экстремальных условий. Ранее он пересек пустыню Сахара и высокогорья Гималаев. Целью нынешней поездки было преодолеть 914 км до Оймякона при зимних температурах. Маршрут должен был завершиться 18 февраля.