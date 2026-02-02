Площадь необратимых

Россияне в декабре—январе вернули 90 тыс. билетов на несостоявшиеся мероприятия против 95 тыс. годом ранее. Профильные сервисы отмечают, что половина возвратов приходится на концерты, стендапы и вечеринки. Впрочем, в этом году основная доля — это несостоявшиеся мероприятия оркестра Muse. Покупатели до сих пор пытаются вернуть за них свои средства.

Билетный сервис QTickets по просьбе “Ъ” подсчитал число возвратов билетов в декабре—январе: их число сократилось с 95 тыс. до 90 тыс. в годовом выражении. Половина возвратов за каждый период приходится на концерты, стендапы, вечеринки и фестивали, уточнил представитель компании. Остальное делят спорт, спектакли, поэтические вечера, деловые мероприятия, экскурсии и прочие офлайн-форматы. Так, средняя сумма возвратов в декабре—январе составила 1,5 тыс. руб., годом ранее — 1,8 тыс. руб. «Суммы возвратов доходят и до нескольких сотен тысяч. Например, 180 тыс. или 250 тыс. руб.»,— добавил представитель QTickets.

Доля возвратов билетов сократилась и у Ticketland, но незначительно при оценке периода с октября 2025 года по январь 2026 года: показатель уменьшился на 0,13% по сравнению с таким же периодом 2024–2025 годов. «Возвраты билетов — это часть работы билетного бизнеса, люди сдают билеты на события по разным причинам, никаких отклонений замечено не было»,— заверил представитель оператора.

Впрочем, в Т-Банке отмечают, что в период с декабря 2025-го по январь текущего года зафиксировано в два раза больше обращений, чем за аналогичный период в 2024–2025 годах. Большинство из них связано с отменой концертов оркестра Muse (камерный оркестр при свечах) — около 200 обращений, уточняет представитель банка. В частности, аналитики компании прогнозируют, что рост обращений продолжится, поскольку не все средства за несостоявшиеся мероприятия были возвращены. Средний чек оспаривания по указанным концертам составляет около 5 тыс. руб. В «Яндекс Афише» от комментариев отказались.

В начале января стало известно, что солисты оркестра Muse отменили концерты в 50 городах России. Сами концерты были отменены еще 31 декабря: зрителям начали звонить с незнакомых номеров и сообщать, что мероприятие не состоится. При этом большинство средств организатор мероприятия — IRS Production — так и не вернул покупателям: его представители ссылались на обработку заявок. В комментарии «Осторожно, новости» гендиректор компании Александр Ирисбаев заверял, что всего 8% концертов отменены «по техническим причинам», а 13% перенесены. Топ-менеджер также настаивал на отсутствии проблем с возвратом денежных средств.

За 2025 год в России выросли продажи билетов на культурные мероприятия, в среднем по операторам — более чем на 20% (см. “Ъ” от 23 декабря 2025 года). Больше всего продаж пришлось на концерты, где средний чек на один билет вырос до 2,6–3,5 тыс. руб. Участники рынка связывали динамику с возвращением иностранных артистов, а также с ростом интереса аудитории к культурному досугу в целом.

Отдельно стоит отметить, что за декабрь—январь 2025–2026 годов возросло число обращений о несостоявшихся новогодних мероприятиях в 1,5 раза — с 464 заявок до 821 заявки соответственно, оценили в Т-Банке. Впрочем, там добавили, что возвраты именно за новогодние представления, которые часто могли анонсироваться мошенниками для последующей кражи средств граждан, стали в 2025–2026 годах не столь «внушительными». Опрошенные же “Ъ” организаторы отмечают, что в этом году в целом число мероприятий, которые мошенники создают для обмана граждан, начало сокращаться.

Юлия Юрасова