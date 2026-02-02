Гибкость по собственному желанию

Как следует из новой работы экспертов Высшей школы экономики, самозанятые по основному месту работы хоть и составляют на рынке труда РФ меньшинство, но существенно отличаются по ряду характеристик от работников по найму. «Независимые» работники моложе, лучше образованы, и среди них выше доля имеющих несовершеннолетних детей. Это свидетельствует в том числе о важности гибкого графика для сотрудников с семейными обязанностями.

По данным ВШЭ, режим самозанятости оказался особенно востребован у родителей с детьми: он позволяет им сочетать заботу о семье с заработком

Россияне с детьми предпочли бы работать на себя, а не по найму из-за возможности более гибко планировать рабочую нагрузку и трудиться неполный рабочий день. Такой вывод можно сделать из исследования Высшей школы экономики «Режим труда среди занятых по найму, самозанятых и индивидуальных предпринимателей», выполненного в рамках большого проекта университета под названием «Потребление и экономическое поведение домашних хозяйств в России, 2025–2027». В его основе данные четвертой (весна 2024 года) и шестой (весна 2025 года) волн выборочного опроса «Экономическое поведение домашних хозяйств», охватывающего население России в возрасте от 18 лет и старше. Фокусом именно этой работы стал трудовой график и длительность рабочего дня у разных групп занятых.

Как показывают данные, россияне все еще чаще всего работают по найму. По данным Высшей школы экономики, на долю самозанятых и предпринимателей без наемных работников приходится только 5,8% и 7,3% респондентов соответственно. Из этого, в частности, следует, что рост самозанятости, который постоянно фиксирует Федеральная налоговая служба,— сейчас свыше 15 млн человек — в основном происходит за счет людей, которые занимаются в этом статусе подработкой, не оставляя компанию, где с ними заключен трудовой договор.

По сравнению с занятыми по найму «независимые» работники моложе, лучше образованы, и среди них также выше доля имеющих несовершеннолетних детей. Так, если среди наемных работников о наличии детей сообщил каждый третий (35%), то среди работающих на себя их уже 44%. Это может свидетельствовать о большей привлекательности такого режима занятости для тех, кто ставит в приоритет семью.

Около половины наемных работников (49% по данным 2025 года) трудятся по восемь часов, в соответствии с установленным в законодательстве стандартом. Удлиненный рабочий день в рамках нормированного графика называют для себя обычным около 35% наемных работников. В эту группу попадают занятые посменно по 12 или 24 часа; в совокупности на них приходится около 17% наемных работников. Неполный рабочий день и ненормированный рабочий график встречаются при работе по найму существенно реже, доли таких ответов в этой группе — ниже 10%.

Среди «независимых» работников ситуация иная — о ненормированном графике сообщили почти 34% опрошенных самозанятых и соло-предпринимателей. Еще 24% работают более восьми часов, а 21% — меньше. Похожая картина складывается и в данных о продолжительности рабочей недели — самозанятые заметно чаще работают на условиях неполной рабочей занятости по сравнению с наемными работниками. Среди них более 8% заняты 20 или менее часов в неделю, 21,6% — более 20, но менее 40 часов, столько же (21,6%) — 40 часов в неделю. Среди наемных работников аналогичные доли составляют 3%, 10% и 50%. Кроме того, среди самозанятых возможность гибко подстраивать часы работы под личные и семейные обстоятельства есть у 9 из 10 работников, в то время как среди наемных сотрудников на нее указывает чуть более половины. Возможность работать удаленно также чаще отмечают самозанятые, чем наемные работники, притом и в той, и в другой группе доля таких респондентов за последний год значимо увеличилась — до 54% и 20% соответственно.

Отметим, что именно график и режим рабочего дня, видимо, и привлекают в полноценной работе самозанятых россиян с детьми. Так, как рассказали “Ъ” в пресс-службе SuperJob, именно возможность работать в режиме гибкого графика — самая актуальная потребность занятых россиянок. Она находится на первом месте по популярности среди ответов о необходимых мерах поддержки (12%). Гибкий график — на третьем (10%).

Гибкий график входит в перечень мер, рекомендованных корпоративным демографическим стандартом, который правительство призывает внедрять российские компании. Однако его активному распространению мешают устаревшие методы управления, а также учета продуктивности работников, отмечает партнер компании Cornerstone Владислав Быханов.

