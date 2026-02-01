СКА продлил «черную» серию

Хоккеисты СКА проиграли седьмой матч подряд в чемпионате КХЛ. На этот раз, правда, в серии буллитов, завоевав очко. Встреча против ЦСКА в Москве завершилась вничью 2:2 в основное время, овертайм победителя не выявил, а выходы «один на один» точнее исполнили хозяева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч ЦСКА – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч ЦСКА – СКА

Фото: ХК СКА

Армейские коллективы пришли к очной дуэли с разными результатами. ЦСКА одержал три победы подряд, СКА потерпел шесть подряд поражений. Это была третья встреча соперников в сезоне, и если в октябре в Петербурге выиграли москвичи 4:3, то в ноябре, когда команды сошлись в Москве, победа осталась за СКА 4:1. Тогда, казалось, армейская команда преодолела трудности старта и вышла на ровный пусть развития. Но сейчас, в начале 2026 года, — новый провал, самый глубокий из тех, что был.

Меньше всего было бы справедливо обвинять игроков петербургской команды в нежелании прервать серию неудач. Матч против ЦСКА они начали активно, даже со спортивной злостью, и забросили в первом периоде шайбу, после того как хозяева потеряли под прессингом ее в своей зоне. Отличился дальним броском защитник СКА Андрей Педан. Но вели в счете гости недолго. Через девять с небольшим минут нападающий ЦСКА Денис Гурьянов еще более дальним броском — от самого борта — «пробил» голкипера Артемия Плешкова.

Первый период так и завершился — 1:1, а потом игра перешла в долгую фазу борьбы. Опасных моментов не создавали ни те, ни другие. Такой скучный хоккей продолжался вплоть до 36-й минуты матча. В этот момент защитник хозяев Никита Нестеров овладел шайбой у борта и бросил ее верхом в сторону ворот. Видел бы Плешков момент броска соперника, он наверняка отразил бы его, но вратарь СКА был наглухо закрыт игроком ЦСКА, расположившимся на пятачке, и шайба залетела в дальнюю «девятку». Гол — простенький. На сложные в этой игре команды не претендовали. Умелая игра у ворот — важнейший элемент хоккея, и в нем игроки СКА пока не преуспевают. Как и во многих других.

В третьем периоде армейцы с Невы, можно сказать, совершили чудо: забросили еще одну шайбу. Это было удивительно потому, что за предыдущие четыре игры петербуржцы забили две шайбы, а тут две — за один матч. Хотя для хоккея это нормальное явление. Но для СКА сейчас понятие «нормально» неприменимо. Команда погрузилась в тяжелый кризис. Гол стал следствием индивидуального мастерства американского легионера гостей Рокко Гримальди, который вошел в зону по правому борту и бросил «под плечо» голкиперу ЦСКА Дмитрию Гамзину. Тот сыграл в этом эпизоде не лучшим образом.

До финальной сирены счет не изменился. Игра перешла в овертайм, там у СКА был шанс реализовать численное преимущество после того, как у ЦСКА за атаку голкипера гостей был удален игрок. Однако сделать этого не удалось. А в серии буллитов москвичи были точнее. Они забросили одну шайбу — игроки СКА из трех попыток не реализовали ни одной. Таким образом петербургская команда потерпела седьмое поражение подряд в чемпионате, продлив свою «черную» серию. 3 февраля армейцы сыграют в Минске против местного «Динамо».

Кирилл Легков