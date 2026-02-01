СКА проиграл ЦСКА по буллитам и установил клубный антирекорд по серии поражений

Петербургский СКА уступил московскому ЦСКА со счетом 2:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи на «ЦСКА-Арене» в столице завершилось вничью — 2:2, овертайм победителя не выявил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Счет открыл защитник СКА Андрей Педан, у ЦСКА ответил Денис Гурьянов. Во втором периоде москвичей вывел вперед Никита Нестеров, а в третьем у петербуржцев шайбу забросил Рокко Гримальди. Победный буллит реализовал Виталий Абрамов.

Для СКА это поражение стало седьмым подряд. Команда установила новый клубный антирекорд по продолжительности серии поражений в КХЛ.

Артемий Чулков