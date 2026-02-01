Египет возобновил работу КПП «Рафах» для эвакуации раненых из Газы

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа вновь открылся в тестовом режиме. В понедельник, 2 февраля, Египет начнет принимать палестинцев, нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

С египетской стороны пункта пропуска дежурят десятки машин скорой помощи. Все больницы страны приведены в повышенную готовность по приказу Минздрава. На палестинской территории за процессом наблюдают представители миссии ЕС.

Последняя эвакуация раненых через «Рафах» проводилась в феврале 2024 года. Весь прошлый год гуманитарные грузы шли в анклав через КПП «Керем-Шалом» и «Эль-Ога» на границе с Израилем.