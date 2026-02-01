«Рубин» отдал Николу Чумича в аренду испанскому «Реал Сарагоса»

Защитник казанского «Рубина» Никола Чумич перешел в испанский «Реал Сарагоса» на правах аренды до конца сезона 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сербский футболист перешел в «Рубин» в сентябре 2023 года. За это время он провел 43 матча и забил 3 гола.

26-летний Чумич ранее выступал за сербские «Слободу Ужице», «Металац», «Раднички» и «Войводину», греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг Хихон» и швейцарский «Люцерн». Имеет опыт игры в еврокубках и за молодежную сборную Сербии.

Анар Зейналов