Трамп предложил построить в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире

Президент США Дональд Трамп намерен возвести в Вашингтоне триумфальную арку к 250-летию независимости страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Изначально рассматривались проекты высотой 37–50 м, но Дональд Трамп склоняется к варианту в 76 м, что выше Белого дома (21 м). Строительство должно начаться в ближайшие месяцы.

Для сравнения, знаменитая парижская арка имеет высоту 50 м. «Мы ее значительно превзойдем», — заявил Дональд Трамп на рождественском приеме.