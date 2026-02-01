Фигуристка из Татарстана стала второй на чемпионате России по прыжкам

Фигуристка Дина Хуснутдинова заняла второе место на чемпионате России по прыжкам. Она набрала 119,26 балла, уступив победительнице Алисе Двоеглазовой (127,27).

Тройку призеров замкнула Дарья Садкова с результатом 111,99 балла. Все финалистки тренируются у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

16-летняя Дина Хуснутдинова родилась в Заинском районе Татарстана. В 2025 году она выиграла этап Гран-при в Казани и завоевала бронзу на этапе в Магнитогорске.

Анар Зейналов