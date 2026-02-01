В Луизиане поймали всех восьмерых сбежавших преступников

Власти американского штата Луизиана заявили, что все восемь преступников, сбежавшие ранее из местной тюрьмы, были задержаны, сообщает Associated Press. Все они были пойманы в течение 24 часов после побега. При этом власти не раскрыли обстоятельств побега.

30 января стало известно, что из центра содержания Riverbend Detention Center в Луизиане сбежали восемь преступников. Сообщалось, что все «беглецы считаются опасными преступниками», а минимум трое из них причастны к убийствам.

Яна Рождественская