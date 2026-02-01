Выгорание подталкивает к экзотике

Медитации в горах, спасение морских черепах и экспедиции на ледоколе — россияне все чаще выбирают необычные путешествия, чтобы справиться с выгоранием. Как сообщили “Ъ FM” участники туриндустрии, спрос на такой экзотический отдых за год увеличился почти вдвое, а стоимость поездок иногда доходит до нескольких миллионов рублей. Так, некоторые путешественники едут в Китай, чтобы потренироваться с шаолиньскими монахами. Туристы проходят жесткие тренировки: разбивают кирпичи прессом, ломают палки головой и медитируют.

Своими впечатлениями от нестандартного отдыха с “Ъ FM” поделилась генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова, которая опробовала на себе недельный обет молчания в Индонезии: «Я всегда предпочитаю необычные варианты, потому что иначе это не отдых, а просто лежание. Из того, что было в моей жизни в новогодние каникулы: 2021 год, поднималась на Килиманджаро, в новогоднюю ночь был штурм вершины, это было очень здорово. Еще ездила в экзотический тур в Уганду с абсейлингом, рафтингом и другими экстремальными удовольствиями. В эти праздники на Бали у меня был ретрит-випассана, 10 дней молчания и медитаций. Он очень позитивно сказался на моей работоспособности.

Для начала у нас забрали телефоны, компьютеры и книги, иначе я бы не выдержала и залезла посмотреть новости. Расписание такое: в 4:30 подъем, с 5 до 5:30 медитация, потом йога, еще медитация, завтрак, затем такие же практики весь день, до 9 часов вечера. Такой вариант оставался для меня единственным, чтобы спастись от выгорания. И я очень довольна тем, как я провела новогодние каникулы. Мне даже не хватило, честно говоря, семи дней молчания. В моей ситуации это была VIP-випассана, нас было всего шесть человек в группе, а также коуч и его помощник, и это стоило 385 тыс. руб. Но чего-чего, а випассану можно найти очень дешево».

Еще один из вариантов путешествий — волонтерская программа по сохранению вида морских черепах в Коста-Рике. В течение двух недель придется патрулировать пляж на берегу Тихого океана. Ночью с фонариком в руках путешественники ищут кладки яиц и помогают новорожденным рептилиям добраться до воды. Внутри России также растет спрос на активные туры по малоизведанным местам в компании ученых-исследователей. Например, программа на Камчатке с вертолетными экскурсиями в Долину гейзеров обойдется примерно в 6 млн руб. на семью из трех человек.

Самый популярный необычный тур у россиян — поездка в Антарктиду, рассказал гендиректор компании Art Tour Дмитрий Арутюнов: «Есть еще очень необычные варианты поездок на Алтай, в частности, экспедиция в поисках снежного барса. Туристы ставят фотоловушки, смотрят, как изменяется популяция животных, как они мигрируют. Очень популярным направлением на этот Новый год стала Антарктида. При этом некоторые восходят на Массив Винсон, это самая высокая точка на материке, более 4 тыс. м над уровнем моря. Есть программа под названием "Семь вершин мира", когда люди покоряют Килиманджаро, Аконкагуа, Эверест, Эльбрус, Массив Винсон, гору Косцюшко в Австралии. Если говорить про личный опыт, то я участвовал в World Marathon Majors. Банальные поездки с лежанием на пляже уже не всех побуждают к отдыху.

Так что спрос на такие поездки растет сильно, как минимум каждый год в 1,5-2 раза. Они, конечно, еще далеки от массового спроса. То есть если мы сравним количество таких туров, а на другую — количество путевок в формате all inclusive в Турцию, то вторые сильно перевесят. Но если раньше в туристических компаниях встречались три-пять экзотических поездок, то сейчас 50-100 в год они могут продавать. Любые такие вещи, как правило, дороже, чем обычные форматы, но на чем-то можно сэкономить.

Самая экстремальная вещь — восхождение на вершины, где требуется много времени, снаряжения, это может стоить $10 тыс.».

По данным исследования ВЦИОМ в 2025-м, более половины россиян испытывают стресс на работе. 53% регулярно сталкиваются с выгоранием. В основном усталость вызвана переработками. Предприниматель и руководитель Союза деловых людей Илья Тимошин отмечает, что экзотический тур — не единственный способ перезагрузиться: «Выгорание, как правило, имеет несколько слоев. Первопричина — это усталость. Мозг, как совершенный компьютер, может дать сигнал отдохнуть, и через выгорание человек начинает переходить в режим наблюдателя, но, как правило, тревожного. Вот это тоже нормально, здесь очень важно отдыхать. Когда я слышу, как предприниматель жалуется на то, что в сутках всего 24 часа, то думаю: "Отдохни, пожалуйста, ты же выгоришь". Организм не вывезет, и мозг даст сигнал телу. Мы же не работаем, чтобы отдыхать, мы отдыхаем, чтобы работать.

Советы в духе "сменить картинку" или "переключиться на другую роль" могут помочь, но это обычно верхний слой. Стоит начинать с самого глубинного.

У человека могут меняться смыслы. Те цели, которые были актуальными раньше, могли устареть. И здесь есть несколько вопросов, на которые я себе регулярно отвечаю: "Кто я?", это про самоидентификацию, "Зачем это мне, семье, окружению, команде? " и так далее, это про смыслы. А уже потом думаю про то, что и как делать. Кроме того, у меня выстроен ритм дня, ритм недели, например, занятия теннисом раз в две недели».

По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, рост на антистресс-программы году к году вырос на треть. Они включают в себя полный чек-ап организма и сонные ретриты.

Анжела Гаплевская