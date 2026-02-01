Президент Пермской художественной галереи отмечает юбилей

Искусствовед, музейный работник, общественный деятель, заслуженный работник культуры РФ Надежда Беляева сегодня отмечает 80-летний юбилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпожа Беляева родилась в 1946 году в городе Березники Пермской области. В 1976 году возглавила галерею и на тот момент была самым молодым директором такого ранга. При ней собрание галереи выросло более чем вдвое и сегодня насчитывает свыше 53 тыс. произведений. В галерее располагается уникальная коллекция пермской деревянной скульптуры, насчитывающая около 400 памятников XVII — начала XX века. Госпожа Беляева покинула должность директора в конце 2011 года. Сейчас Надежда Беляева занимает пост президента Пермской художественной галереи. «Во многом именно е усилиями был решен вопрос о строительстве нового здания Пермской галереи. Она участвовала в разработке концепций новых экспозиций отечественного искусства — от древнерусского периода до современности, задавая масштаб и логику будущего музейного пространства», - сообщает пресс-служба галереи.