Автомобили отмораживаются от поездок

С какими запросами водители обращаются в автосервисы

В московских автосервисах резко выросло число заказов из-за аномальных морозов. О наплыве клиентов “Ъ FM” рассказали сами представители бизнеса. В основном к ним обращаются владельцы китайских машин. Их примерно на 20% больше, чем других пострадавших от похолодания автомобилистов. При этом самая популярная услуга — замена аккумулятора.

Нередко мастерам приходится привозить машины клиентов в салон на эвакуаторе. Стоимость заказа из-за этого значительно повышается, рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов: «Многие стараются сейчас не выезжать. Люди оставляют автомобили, потому что действительно их надо запускать и отогревать. Прежде всего при температуре ниже -15 градусов страдает аккумулятор. Если он отлично работал летом, осенью и даже зимой, когда было не так холодно, то, начиная с -15 и ниже, он может уже не заводиться даже с хорошим маслом и хорошим двигателем. Зачастую возникает потребность в доставке нового агрегата до тех машин, которые не могут сами двигаться. Их также доставляют на эвакуаторах до сервиса, где уже меняют аккумулятор. Таких случаев на самом деле не так уж много. Первые морозы показали владельцам, что пора что-то менять. В общем-то, они уже были готовы.

При этом авто с большим объемом двигателя, у которых есть кнопка "старт-стоп", нужны специальные аккумуляторы, дополнительно усиленные. И заменять их надо, кстати, на такие же. Есть модели, у которых агрегат стоит под капотом, с более простым доступом. У каких-то он расположен под сиденьем, и бывают тупиковые ситуации, когда аккумулятор садится, и для того, чтобы добраться до него, нужно отодвинуть электрическое же сиденье, а сделать это невозможно. Так что приходится подключать дополнительное питание. Чем сложнее доступ, тем услуга дороже. В среднем расценки начинаются от 500 руб., если это происходит прямо в сервисе, и доходят до нескольких тысяч, если это сложная машина и требуется выезд на место».

Как изменится стоимость работ по ремонту автомобилей и почему

Москвичи вызывают специалистов, чтобы завезти замерзшие авто. Цена услуги на «Авито», «Профи.ру» и в сервисах «Яндекса» может доходить до 15 тыс. руб. “Ъ FM” позвонил по одному из таких объявлений под видом клиента. Мастер Шарап заявил, что не сможет взять заказ из-за загруженности. За утро он обслужил около 30 автомобилей, и заявок становится все больше: «Мы не успеваем даже по районам кататься. Если услуга требуется не срочно, через пару дней, то можно оставить заявку. Я вот только остановился чуть перекусить, отдохнуть минут 10. И то клиенты ждут, некоторые записаны на вечер. "Прикурить" машину стоит 7,5-10 тыс. руб., смотря какая модель. Если у вас дизель, конечно, сложно авто будет завести, может быть, отогревать придется. С бензиновыми двигателями проблем нет. Если соляра замерзла, все равно оплата 100%».

Почему российский рынок наводнили контрафактные автозапчасти

Гендиректор сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов рассказал, что менять аккумуляторы зачастую приходится и новым автомобилям из КНР. Причем в случае с такими машинами — это далеко не единственная причина для обращений: «Повышенный спрос на аккумуляторы именно у владельцев "китайцев". Что касается "корейцев", то такого не было. То есть абсолютно новая машина, которой нет даже года, приезжает с проблемами с аккумулятором. Например, у Geely Monjaro началась такая история. С LiXiang вообще отдельная песня.

Основная проблема этих автомобилей — это диагностическое оборудование, которого в России единицы. Поэтому за любое обращение в специализированный сервис, особенно что касается батареи и электрики, ценник начинается условно от 50 тыс. руб.

Но, скажем так, из владельцев LiXiang никто, скорее всего, особо не поедет на диагностику. Они просто вызовут эвакуатор. Стандартная история: когда у автовладельца возникает такая проблема, он начинает рыться в поисковиках, искать специализированные сервисы, звонить туда. То есть, как правило, это эвакуатор, который везет машину непосредственно в этот сервис. Из интересных особенностей есть жалобы на тот же Belgee X70, на слабую печку, которая просто не может прогреть салон. Есть эксклюзивные автомобили, в частности, Lotus, которые в очень маленьком количестве поставляются в Россию. Их конструктивная особенность — решетки радиатора, которые открываются наподобие шторок, как у BMW. В этих "электричках" зимой они забиваются снегом, и моторчики выходят из строя. Все это дело заказывать достаточно дорого из Китая, от 100 тыс. руб.».

Какие проблемы решит цифровой реестр комплектующих для авто из КНР

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала этой зимы, сообщает центр «Фобос». Температура в Москве опускалась до -20 градусов. Синоптики допускают, что морозы в городе продержатся до следующих выходных.

Как столица справляется с новым снегом

Егор Парфенов, Андрей Дубков

