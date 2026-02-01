Женщина и ребенок погибли при ударе БПЛА под Мариуполем

В поселке Сартана под Мариуполем при ударе беспилотников погибли 35-летняя женщина и 6-летний мальчик. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

При ударе БПЛА также пострадал мальчик 2018 года рождения. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Господин Пушилин выразил соболезнования родственникам погибших, также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. При налете беспилотников были разрушены три жилых дома.

По данным корреспондента ТАСС, женщина и мальчик погибли при ударе беспилотника по частному дому. В момент удара в доме также находились пострадавший мальчик и отец детей. Последний не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы на месте ЧП.