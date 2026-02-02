Закон о правовом статусе Российского Красного Креста вступил в силу

В воскресенье, 1 февраля, вступил в силу закон о правовом статусе Российского Красного Креста (РКК). Документ закрепляет право РКК участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. Власти теперь обязаны помогать организации, а также обеспечивать защиту ее названия и эмблемы от мошенников. В частности, органы госвласти и местного самоуправления теперь могут поддерживать РКК за счет субсидий из своих бюджетов. У них также будет право передавать государственное и муниципальное имущество во владение или в пользование РКК.

Ранее работа всех общественных объединений, созданных по инициативе граждан (за исключением религиозных организаций), регулировалась законом «Об общественных организациях». Правовой статус РКК в законодательстве не был определен. В Минздраве (разработчик поправок) поясняли “Ъ”, что это создавало для организации «дополнительные трудности и не соответствовало сложившейся по данному вопросу мировой практике».

Правительство внесло проект поправок на рассмотрение в мае 2025 года. Закон стал первым в России случаем, когда деятельность некоммерческой организации регулируется отдельным документом федерального уровня.

Полина Мотызлевская