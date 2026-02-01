Победа России в специальной военной операции должна предотвратить новые конфликты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и WarGonzo.

По его словам, цели операции, изначально объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, остаются неизменными. «Факт военной победы очень важен и он уже прослеживается», — отметил Дмитрий Медведев, добавив, что сейчас важно думать о будущем.

Зампред Совбеза также провел параллель между Великой Отечественной войной и текущими событиями, подчеркнув, что в обоих случаях граждане защищают страну. Касаясь судьбы президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Медведев заявил, что «не сносить ему головы».