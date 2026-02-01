В Пензенской области к осени 2027-го отремонтируют трассу в Земетчинском районе

В 2026 году в Пензенской области продолжатся работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения Кувак-Никольское – Вадинск – Земетчино, сообщили на сайте национальных проектов России. Контракт на восстановление 7-километрового участка между селами Большая и Малая Ижмора подписали еще в сентябре.

Ремонт трассы выполняет компания из Мордовии за 190 млн руб.

Ремонт трассы выполняет компания из Мордовии за 190 млн руб.

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

По данным ЕИС «Закупки», стоимость контракта составила 189,5 млн руб. Работы выполняет саранская компания «Мордовдорстрой» (МДС). Ремонт планируют завершить к концу августа 2027 года.

Дорога входит в региональную опорную сеть и соединяет Нижнеломовский, Вадинский и Земетчинский районы, обеспечивая доступ к федеральной трассе М-5 «Урал». В ходе ремонта планируется фрезерование изношенного покрытия, укрепление основания и устройство новых слоев асфальтобетона.

Также будут отремонтированы обочины и водопропускные трубы, а на завершающем этапе — нанесена разметка и установлены знаки, пешеходные ограждения и другие элементы безопасности. Работы ведутся под контролем общественного совета при минстрое Пензенской области.

ООО «МДС» зарегистрировано в Мордовии в декабре 2002 года. Компания специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. С октября 2024 года кресло директора занимает Сергей Трубин. Фирму учреждают Раиса Тутуркина (35%), Александр Горбунов (30%), Станислав Кузнецов (30%) и Анатолий Чебанов (5%). В 2024 году выручка юрлица составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 145 млн руб. В портфолио компании 427 госконтрактов на 37 млрд руб. В статусе «Исполнение» находятся 26 госзаказов на 7 млрд руб.

Нина Шевченко