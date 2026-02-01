Канавинский суд отменил заочное взыскание 37 млн рублей с нижегородки

Канавинский райсуд по жалобе Елены Гавриловой отменил заочное судебное решение о взыскании c нее 37 млн руб. в пользу Ильи Цветкова из села Богородское Варнавинского района. Как рассказали ее представители, женщина узнала о взыскании из уведомления Газпромбанка о готовящемся списании с ее счетов по поступившему в банк исполнительному листу. При этом в сообщении от банка был указан адрес пристава в селе Богородское, где не существует отдела ФССП.

В октябре прошлого года Канавинский суд заочно решил взыскать с Елены Гавриловой 37 млн руб. в пользу Ильи Цветкова по расписке с расплывчатой подписью. По ней она якобы в 2013 году одолжила у Цветкова крупную сумму, обещая вернуть деньги с процентами в 2024 году. Однако женщина сообщила, что никогда не знала этого человека и расписка фальшивая. Выяснилось, что при рассмотрении иска ей высылали уведомления на ошибочный адрес соседнего дома, в результате суд рассмотрел дело в ее отсутствие. Сам истец в суд не являлся – его представлял юрист. После отмены заочного решения суд возобновил рассмотрение дела о взыскании крупной суммы по расписке.

Ранее Елена Гаврилова работала главным бухгалтером в коммерческих структурах экс-депутата заксобрания Сергея Зуденкова, его девелоперский бизнес в Нижнем Новгороде разорился. По словам нижегородки, в прошлом году ей на телефон поступали угрозы от неизвестных с требованием крупных сумм, поэтому она подавала заявление в полицию.

Иван Сергеев