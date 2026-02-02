Коммунисты нацелились на новое

Президиум ЦК КПРФ в свете предстоящих выборов поставил перед региональным активом ряд задач: искать и выдвигать лидеров общественного мнения, обучиться работе с нейросетями, писать обращения в правительство и парламент о необходимости принятия закона о детях войны. Эти и другие вопросы коммунисты обсудили на Общероссийском открытом партсобрании в режиме видеоконференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Свое выступление на партсобрании 30 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал с критики агрессивной политики США и НАТО, отметив, что «на международной арене "новый император"» в лице Дональда Трампа, а «натовцы просто, извините за выражение, оборзели». Затем традиционно досталось финансово-экономическому блоку правительства РФ. Господин Зюганов пообещал в ходе предстоящего отчета в Думе спросить премьера Михаила Мишустина, почему тот не хочет «выступить против абсолютно глупой и разрушительной финансово-экономической политики» и взять на вооружение «бюджет развития», разработанный КПРФ. А переходя к теме выборов в Госдуму, лидер коммунистов столь же традиционно выразил негодование по поводу того, что «надувают ЛДПР», хотя «там надувать нечего».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что в Компартии уже определены кандидаты в Думу по 202 из 225 одномандатных округов. При этом он посетовал, что в ряде регионов коммунистов пытаются не пустить в избиркомы: так, в Оренбурге представители КПРФ были назначены только в 5 из 28 комиссий, но этот вопрос удалось уладить в Центризбиркоме. Кроме того, господин Афонин отчитался о промежуточных итогах «народного референдума» в поддержку ключевых инициатив КПРФ: на настоящий момент собрано 8,5 млн подписей.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков дал практические рекомендации региональному активу. Он призвал в агитационной работе «не рассматривать тему борьбы с антисоветизмом как что-то второстепенное», так как этот вопрос напрямую связан с социальной справедливостью, которой «не хватает сегодня». Затем коммунист представил единый дизайн для соцсетей КПРФ, поставил задачу «значительно поднять цифровую грамотность актива» и обучиться работе с искусственным интеллектом (ИИ). Также политик сообщил, что из регионов поступают заявки на регистрацию каналов в мессенджере Max (у коммунистов «есть к нему серьезные вопросы», но «Ленин призывал работать там, где масса»), и добавил, что у КПРФ есть договоренность с руководством Max, чтобы вопрос с каналами решался «централизованно через ЦК». «Это должно помочь нам защититься от фейковых аккаунтов, а администрации Max — от претензий с нашей стороны и судебных разборок»,— пояснил он.

Затем по видеосвязи к разговору подключились региональные отделения, отчитавшиеся о проделанной работе и о возникающих проблемах. Например, глава Челябинского обкома Денис Курочкин проинформировал, что на следующей неделе состоится очередной суд по иску КПРФ в связи с запретом созданной с помощью ИИ листовки (см. “Ъ” от 29 октября 2025 года). А первый секретарь Оренбургского обкома Максим Амелин поделился позитивным судебным опытом местных коммунистов, которые, выиграв дело в Конституционном суде, получили компенсацию в 100 тыс. руб. за незаконный отказ в допуске на выборы, а сейчас подали новую жалобу в КС из-за снятия кандидата с выборов менее чем за двое суток до дня голосования.

Завершил серию выступлений первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. Он призвал региональных депутатов «продублировать» круглые столы, которые проводят коммунисты в Думе, и организовать трансляцию думских мероприятий. Кроме того, он попросил их направлять обращения в Думу, Совет федерации и правительство о необходимости принятия закона о детях войны. По мнению депутата, перед выборами у этого проекта КПРФ (Дума отклонила уже девять его версий) будет больше шансов на принятие: «Вы видите, что перед выборами ЛДПР уже транслирует все наши инициативы. Никчемные люди и те уже стали социалистами». Господин Коломейцев также поручил соратникам на местных выборах «искать и выдвигать» лидеров общественного мнения, не являющихся членами КПРФ.

Ксения Веретенникова