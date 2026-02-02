Балкеры уходят в открытое плавание

Минпромторг приостанавливает работу над механизмом поддержки закупки старых балкеров за рубежом: Объединенная зерновая компания (ОЗК) отказалась от таких планов вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Аналитики отмечают, что стоимость подержанных балкеров настолько приблизилась к цене новых, что их закупка имеет смысл только для того, чтобы получить суда сразу. Но фрахт остается доступной альтернативой. Обсуждение строительства балкеров в Китае продолжается, хотя денег на финансирование этой программы нет.

ОЗК пока отказалась от планов закупки подержанных балкеров за рубежом, рассказал “Ъ” источник, знакомый с обсуждением вопроса. В связи с этим приостановлена и работа над механизмами поддержки в виде льготного лизинга или кредита и компенсации части затрат на закупку бывших в употреблении судов на мировом рынке, говорит он. По его словам, такая информация содержится в ноябрьском докладе главы Минпромторга Антона Алиханова президенту Владимиру Путину.

Как пояснил собеседник “Ъ”, в 2024 году ОЗК определила список подержанных судов, которые собиралась приобрести, но из-за ухудшения макроэкономических показателей закупка была остановлена. Соответствующие изменения теперь вносятся в стратегию формирования торгового флота ОЗК. К вопросу о господдержке могут вернуться только после уточнения планов ОЗК на предмет возможности приобретения судов и одобрения заявок правительственной комиссией. В Минпромторге не ответили на вопросы “Ъ”.

Правительство разрабатывало систему субсидирования закупки судов для поддержания экспорта с 2022 года, когда доступный флот из-за санкционных факторов резко сократился (см. “Ъ” от 10 ноября 2022 года). Рассматривались варианты субсидирования банков для предоставления льготных кредитов на лизинг и приобретение грузовых судов и контейнеров под 4% с субсидированием до 9 процентных пунктов разницы между коммерческой и льготной ставками. В 2023 году обсуждалась десятилетняя программа закупки 85 судов, преимущественно балкеров, за которые банки, как предполагалось, заплатят 164 млрд руб., а государство субсидирует из них 70 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 марта 2023 года).

Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов говорит, что с 2009 года портфель заказов на новые балкеры постоянно снижался и концу 2025 года дедвейт ожидаемых к вводу судов снизился до уровня в 11% от текущего размера флота (аналогичный показатель в контейнерном сегменте составляет около 35% в TEU). «К началу 2026 года судно пятилетней давности в среднем предлагалось на вторичном рынке за 93% от стоимости нового, при этом с начала 2025 года цена на новые балкеры в среднем сократилась на 3%, а на суда пятилетней давности выросла на 4%»,— подчеркивает он. В свете относительно невысокой разницы в стоимости строительства и покупки на вторичном рынке, продолжает господин Соколов, основным фактором выбора стратегии по наращиванию флота стали сроки поставки новых судов: балкер, заложенный на верфи сегодня, будет передан заказчику в зависимости от типоразмера через два-три года, в то время как покупка на вторичном рынке обеспечит немедленное появление флота.

«В этом контексте на первое место выходит оперативная рыночная фрахтовая конъюнктура»,— поясняет аналитик. По его словам, в первой половине 2025 года фрахтовые индексы ЦЦИ, отражающие стоимость перевозок зерна в Азово-Черноморском бассейне, находились под сильным давлением из-за снижения грузовой базы. С наступлением нового сезона (в июне 2025 года) стоимость морской логистики преодолела негативный тренд, но так и не вернулась к максимумам 2024 года, говорит господин Соколов. В подобных условиях, продолжает он, расширение провозной мощности усилило бы давление на фрахт и на окупаемость флота. Источник “Ъ” на рынке полагает, что ранее имевшаяся проблема c фрахтованием судов в целом решена: «Ставки достаточно умеренные, да и экономическая ситуация не благоприятствует дополнительным тратам». В ОЗК комментариев не предоставили.

Планы на строительство новых балкеров мало изменились по сравнению с обсуждавшимися прошлым летом (см. “Ъ” от 18 августа 2025 года). Потребности трех крупнейших экспортеров зерна до 2035 года оцениваются в 61 судно: 27 судов типоразмера Handysize (дедвейт 40 тыс. тонн) и 34 Supramax (60 тыс. тонн). Для обеспечения окупаемости перевозки и конкурентоспособности зерна балкеры, как подсчитывали экспортеры, должны стоить до 5,5 млрд руб. при ставке по лизингу 4–5% годовых. Для удовлетворения этих потребностей были проведены переговоры с китайскими верфями, которые давали вчетверо меньшую цену, чем Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Рассматривалось строительство первой партии в десять балкеров в КНР под наблюдением ОСК. В ОСК от комментариев отказались. В «Росагролизинге» не ответили на вопросы “Ъ”.

Как рассказывает источник “Ъ”, две китайские верфи выразили готовность к строительству балкеров дедвейтом 63 тыс. тонн. Срок строительства головного судна по китайскому проекту — 16–21 месяц, далее серийные суда с циклом 3 месяца. Стоимость строительства судов — $33–36 млн (2,49–2,72 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 января 2025 года). Но при строительстве по российскому проекту под надзором Российского морского регистра судоходства цена увеличивается на 10–25%, срок строительства головного судна — на 10–12 месяцев. Переговоры продолжаются, сказал источник “Ъ”.

Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Владимир Лавицкий