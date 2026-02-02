Планета на стрессе

В сентябре 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала два обширных доклада на тему психического здоровья человечества. В них утверждается, что более 1 млрд человек живут сейчас с различными психическими заболеваниями. Наиболее распространенными ВОЗ называет тревожные и депрессивные расстройства: они составили более двух третей всех психических нарушений. Чаще всего от них страдают в возрасте 20–29 лет. Впрочем, часть подобных заболеваний вызваны употреблением алкоголя и наркотиков. Также в эту статистику попали люди, страдающие от деменции и эпилепсии.

В докладах говорится, что психические нарушения распространены повсеместно независимо от страны, возраста и уровня дохода. Это вторая после неврологических заболеваний причина возникновения стойкой инвалидности. Также они являются одним из ключевых факторов потери здоровых лет жизни и наносят «гигантский урон экономике». Прямые расходы на их лечение огромны, признают в ВОЗ, но косвенные издержки от них еще выше — из-за снижения производительности и преждевременной смертности.

Иван Тяжлов