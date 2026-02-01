Основательница модельного агентства из Краснодара отвергла связь с Эпштейном

Основательница краснодарского модельного агентства Shtorm models Дана Борисенко заявила об отсутствии у ее компании какого-либо отношения к истории осужденного за секс-торговлю миллиардера Джеффри Эпштейна. Комментарий она разместила в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Один из краснодарских журналистов в своем телеграм-канале написал название моего агентства! После чего другие паблики подхватили эту волну! Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — сообщила Дана Борисенко.

Она назвала эту информацию клеветой. «Сайт из-за посещения такого количества людей хостинг заблокировал! Куча сообщений от незнакомых людей, которые просто прочитали в телеграм-канале это вранье», — добавила основательница агентства.

Минюст США ранее рассекретил более 30 тыс. документов по делу Эпштейна. Позднее в прессе появились сообщения об упоминании в материалах дела известных фигур, включая основателя Microsoft Билла Гейтса, чей представитель назвал такие утверждения абсурдом.