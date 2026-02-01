В Волгоградской области намечается аномально холодная неделя

Волгоградский ЦГМС предупреждает об аномально холодной погоде. Морозы продлятся с 2 по 7 февраля. Сегодня возможны сложные погодные условия из-за ветра до 20 м/с.

Потеплеет только в пятницу

Фото: Нина Шевченко Потеплеет только в пятницу

С 2 февраля по региону начнутся снегопады, включая мокрый снег и гололед. В ночное время температура опустится до -12…-17 С, в северных районах — до -27. Днем ожидается мороз до -19 С.

3 февраля ночью и утром ожидается сильный снег, на дорогах — гололедица и снежный накат. Ночью температура составит -13…-22 С, днем — -11…-16 С. Наиболее низкие показатели ожидаются 4 февраля: ночью до -25 С, при прояснении — до -32 С, днем — до -22 С. С 5 февраля температура начнет постепенно повышаться. К пятнице днем ожидается -4 С.

Нина Шевченко