Расценки на рекламу на Супербоуле достигли рекорда в $10 млн

Цены на рекламу, которую телеканал NBC будет показывать во время трансляции Супербоула — финала американской Национальной футбольной лиги, достигли рекордных значений. NBC сообщает, что некоторые бренды платят более $10 млн за 30-секундный рекламный слот. В среднем же в этом году рекламодатели платят за такой слот $8 млн.

Супербоул 2026 года пройдет 8 февраля, в нем сыграют команды «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». По словам директора по глобальной рекламе и партнерствам NBCUniversal Марка Маршалла, он может стать крупнейшим событием для рекламной индустрии. В прошлом году Супербоул в США смотрели рекордные 127,7 млн зрителей. По словам господина Маршалла, для NBC февраль в целом может стать легендарным, потому что, помимо Супербоула, телеканал будет транслировать зимние Олимпийские игры и «Матч всех звезд» Национальной баскетбольной ассоциации.

Яна Рождественская