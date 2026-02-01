В испанскую деревню «заехал» новый инвестор

Американец купил заброшенное поселение в Испании по цене квартиры в Москве. Как сообщает The New York Times, он продал свой бизнес в Калифорнии и заплатил чуть больше €300 тыс. за целую деревню, с домами, церковью, школой и баром. Она находится в западной части Испании, недалеко от португальской границы. Предприниматель решил сделать из заброшенного поселка туристическое место с гостиницей, рестораном и зонами отдыха. По оценкам нового владельца, полное восстановление Сальто-де-Кастро обойдется минимум в $7 млн.

Покупка деревни целиком — не экзотика, а следствие «пустой Испании», говорит собственный корреспондент “Ъ FM” Дарья Гаврилова. По ее словам, между густонаселенными городами остаются огромные территории, где почти никто не живет: «Чтобы было понятно, в Барселоне, где я живу, за €310 тыс. можно купить жилье, но это будет не то чтобы какая-то роскошная квартира. Испания — достаточно большая страна, и исторически очень многие люди жили в деревнях. Здесь много красивых средневековых каменных поселений, с церковью и красивыми видами.

Проблема в том, что с конца XIX века люди стали уезжать из деревень, потому что там нет работы, и переселяться в большие города. И этот процесс не останавливался. Возможно, только сейчас начинается обратная тенденция, но не среди испанцев. Феномен "пустой Испании" заключается в том, что здесь есть густонаселенные города, между которыми лежат просто гигантские территории, где почти никто не живет. Деревни пустеют, есть места, в которых живут по 16 человек и им всем по 90 лет».

По данным испанского сайта Aldeas Abandonadas, почти три четверти таких объектов покупают иностранцы. И спрос на эту недвижимость растет. Можно ли превратить заброшенную испанскую деревню в успешный бизнес-проект? На этот вопрос ответила управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева: «Правительства разных европейских стран разрабатывают программы по поиску инвесторов, и, естественно, демпинг — это один из маркетинговых инструментов. В Европе сейчас достаточно распространена покупка деревень или каких-то больших поместий с большими территориями, которые удалены от крупных населенных пунктов. И цена таких объектов крайне низка. Даже была такая реклама: дом за €1. В целом, это не единичный объект. Существует даже целая когорта агентств, специализирующихся на таких лотах.

Что касается данного кейса, то деревня Сальто-де-Кастро расположена на северо-западе Испании, ближе к границе с Португалией. Местность эта ничем не примечательна. Там где-то порядка 40 домов, есть какая-то гостиница, спортивный комплекс, церковь. Но это все требует существенных инвестиций. Возможно, у нового владельца есть кредитное "плечо", и банки могут дать под какой-то интересный бизнес-план финансирования. Но это уже вторая попытка: буквально несколько лет назад, в 2020-м, эта же деревня была продана, то есть и это уже переуступка от предыдущего инвестора по такой же цене. Наверное, при определенных вложениях, концепции, идее, маркетинге и достаточном финансировании любая идея может быть инвестиционно привлекательной».

Сама Сальто-де-Кастро давно пустует. Его построили после Второй мировой войны для работников местной гидроэлектростанции, но в 1989 году жители оттуда уехали.

