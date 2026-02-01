Волгоградские энергетики работают в особом режиме из-за непогоды

В Волгограде и области введен особый режим работы энергетических служб из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энергетические службы перешли в особый режим работы

Фото: Россети Юг Энергетические службы перешли в особый режим работы

Фото: Россети Юг

В регионе наблюдается сильный гололед, мокрый снег и дождь. В целях обеспечения стабильного электроснабжения были задействованы специальные бригады и техника.

Для ликвидации аварийных ситуаций на энергообъектах привлечены 10 бригад, в составе которых 37 специалистов и 13 единиц спецтехники. Также подготовлены 15 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 9 МВт.

Особое внимание уделяется объектам, имеющим социальное и инфраструктурное значение.

Нина Шевченко