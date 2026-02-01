«Национальный позор»
Минюст США опубликовал новые «файлы» Эпштейна: реакция мировых СМИ
Публикация очередной порции документов, так или иначе связанных с «делом Эпштейна», широко освещается в мировых медиа. Документы, говорят комментаторы, стали новым доказательством поистине безграничного влияния Джеффри Эпштейна и посрамили тех, кто пытался нивелировать свои отношения с сексуальным преступником.
Джеффри Эпштейн
Фото: Justice Department / Handout / Reuters
Politico (Арлингтон, США)
Новые документы раскрывают масштабы влияния Джеффри Эпштейна
Новые документы придают вес ранее существовавшим признакам того, что Эпштейн обладал необыкновенным влиянием на протяжении многих лет. Даже в то время, когда расследование его преступлений набирало обороты… Эпштейн… консультировал и культивировал связи с виднейшими европейскими лидерами… Он обедал с представителями элиты Голливуда, гендиректорами и правительственными чиновниками, часто приглашая их в свои дома и на свой печально известный остров. И он использовал свою сеть знакомств с видными фигурами в Вашингтоне, чтобы оказывать влияние на Белый дом Трампа.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Они говорили, что не были близки с Эпштейном. Новые документы доказывают обратное
Все эти годы… некоторые из богатейших и влиятельнейших людей мира яро дистанцировались от опозоренного человека, с которым они когда-то вели дела, обедали в роскошных заведениях или летали на частных самолетах. Но… появление… почти трех миллионов страниц документов, связанных с Эпштейном, подчеркнуло глубину, интенсивность и живучесть его связей с мировой элитой, противореча и подрывая собиравшиеся годами осторожные опровержения.
Конверт с письмом, в котором Джеффри Эпштейн упоминает Дональда Трампа
Фото: Justice Department / Handout / Reuters
The Times (Лондон, Великобритания)
Эндрю оставил неизгладимое пятно на правлении своего брата
Еще один уикенд. Еще одна порция документов Эпштейна… Пусть король в конце концов лишил Эндрю всех его титулов и жилья, но он так никогда и не сможет оттереть то неизгладимое пятно, которое его брат оставил на его правлении. Пятно, которое только разрастается с каждой новой публикацией… документов, которые продолжают ставить под сомнение версию событий, предложенную Эндрю.
National Herald (Нью-Дели, Индия)
«Национальный позор»: партия «Индийский национальный конгресс» отметила упоминание Эпштейном премьер-министра Моди и требует объяснений
Осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн упомянул премьер-министра Нарендру Моди в одном из документов… Кхера (лидер ИНК Паван Кхера.— “Ъ”) назвал это «национальным позором». Эпштейн написал, что премьер-министр Моди последовал его совету и «пел и плясал в Израиле в интересах президента США»… Любая близость между премьер-министром Индии и Эпштейном… осужденным торговцем людьми и серийным сексуальным преступником, вызывает… серьезные вопросы (к властям.— “Ъ”) по поводу способности принимать здравые решения, прозрачности и дипломатической корректности.