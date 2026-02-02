“Ъ FM” включает слушателей

Радиостанция “Ъ FM” запускает «Сообщество профессионалов» — прямой канал связи между эфиром и аудиторией. Проект ориентирован на формирование экспертного сообщества вокруг радиостанции и расширение повестки за счет профессионального взгляда аудитории.

Слушатели получают возможность с помощью чат-бота предлагать темы для обсуждения — от актуальных трендов до проблем, с которыми сталкиваются профессионалы в своей работе.

Лучшие предложения станут основой для обсуждений в эфире и частью экспертного диалога на площадке “Ъ FM”.