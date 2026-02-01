МИД предупредил россиян об опасной обстановке в Чили

Министерство иностранных дел России сообщило о высокой криминогенной обстановке в Чили, где участились нападения на иностранцев. Пострадали и российские граждане.

«В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра города Сантьяго», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Дипломаты рекомендуют туристам не привлекать внимание дорогими вещами и украшениями. В случае нападения граждан призвали сохранять спокойствие, не оказывать преступникам сопротивления, поскольку в ответ грабители часто используют оружие, в том числе огнестрельное.