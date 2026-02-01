Медведев: Россия не нашла никаких обещанных Трампом подлодок у своих берегов

Россия не увидела никаких подводных лодок, которые президент США Дональд Трамп обещал направить к побережью России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — сказал Дмитрий Медведев.

1 августа 2025 года Дональд Трамп сообщил, что приказал перебросить две подводные лодки к побережью России из-за высказываний Дмитрия Медведева. С точки зрения Дональда Трампа, Дмитрий Медведев тогад выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.