Фильм о Мелании Трамп установил рекорд по кассовым сборам

Документальный фильм «Мелания» показал рекордный старт в прокате США. За первый день картина собрала $2,9 млн, а по прогнозам, ее сборы за уик-энд превысят $8 млн. Это лучший результат для документального кино за последнее десятилетие.

Изначально сборы ожидались на уровне $3–5 млн, но уже после премьеры прогнозы изменились. Лента обогнала по кассовым сборам новый боевик с Джейсоном Стэтхемом и получила высший рейтинг «А» от CinemaScore.

Успех объясняют интересом консервативной аудитории. Более 72% зрителей в первый день были женщинами старше 55 лет. «Фильм мобилизует консерваторов на юге США, а рекламная кампания с участием Дональда Трампа привлекает зрителей в крупных городах», — отмечает The Hollywood Reporter.

Отзывы критиков и публики радикально различаются: на Rotten Tomatoes у картины 11% одобрения от профессионалов и 99% — от обычных зрителей. Издание подчеркивает, что на маркетинг было потрачено рекордные $35 млн при общем бюджете в $75 млн, что делает ленту самой дорогой документальной картиной в истории.