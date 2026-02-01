Осужденная за теракт Дарья Трепова попросила прощения у пострадавших

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), осужденная по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, попросила прощения у пострадавших. Трепова стала одним из героев фильма «Предстательство» обозревателя ВГТРК Андрея Медведева на «России 1».

«Что бы я ни сказала... они будут видеть меня как человека, который причинил им самое большое зло в их жизни. Я даже не хочу, чтобы они думали по-другому, потому что это так и есть. Но, к сожалению, мне кажется, в русском языке нет большего слова, чем "прости". Я бы хотела попросить у них (прощения.— “Ъ”) настолько, насколько это возможно»,— сказала Дарья Трепова.

2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского в петербургском кафе Street Food Bar произошел взрыв. Военкор погиб, 52 человека получили ранения. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарили Владлену Татарскому. По версии следствия, ее на мероприятие принесла Дарья Трепова. Девушку приговорили к 27 годам колонии.