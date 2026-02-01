Минюст внес проект «Дозор в Волгограде» в реестр иностранных агентов

Авторы проекта «Дозор в Волгограде» признаны иностранными агентами. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минюста 30 января.

В пресс-службе ведомства пояснили, что Telegram-канал распространял материалы, признанные в России «иноагентскими» и «нежелательными», публиковал недостоверную информацию о решениях государства. Также причиной стала позиция авторов проекта: они выступают против специальной военной операции на территории Украины. Отмечается, что администраторы канала живут за рубежом. Поэтому проект признали нежелательной организацией. Ранее был признан иноагентом создатель канала Евгений Кочегин.

Также 30 января в реестр иностранных агентов включили издание «Новая вкладка», «МИСРА ТВ», интернет-проект «Швейцария для всех». Писатель Ян Шенкман и публицист Александр Гольдфарб также признаны иноагентами.

