Банкинг в новых границах

На новых территориях России продолжается постепенное развитие банковских услуг для физических лиц. Объем розничных кредитных портфелей по трем крупнейшим банкам («Сбер», ПСБ, ВТБ) составляет примерно 100 млрд руб., причем ипотечных кредитов — около 30 млрд руб., что уже сопоставимо с Крымом.

По данным Банка России, в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях (общая численность населения более 3 млн человек) совокупно работает 587 подразделений семи банков, среди которых три крупнейших в России: «Сбер», ВТБ и ПСБ. Некоторые из них в 2026 году планируют продолжить масштабировать бизнес.

В ПСБ общий объем средств, размещенных на вкладах и счетах физических лиц, в 2025 году превысил 300 млрд руб. У ВТБ общий портфель пассивов физлиц в новых регионах по итогам 2025 года превысил 18,7 млрд руб., в ЦМР-банке — более 3 млрд руб., в «Сбере» данные не раскрыли.

Кроме того, крупные банки значительно нарастили объемы кредитования физлиц. На сегодняшний день кредитный портфель клиентов ПСБ составляет 63 млрд руб., 40 млрд руб. из которых составляют потребительские кредиты. В «Сбере» в рамках потребительского кредитования за 2025 год было выдано 6 тыс. кредитов на сумму 1,9 млрд руб. Особенно активно работают программы по выдаче ипотеки. Так, за 2025 год «Сбер» выдал более 2 тыс. жилищных кредитов на сумму около 11 млрд руб., у ПСБ общий объем ипотеки за этот период составил 8,3 млрд руб., у ВТБ — более 9 млрд руб. При этом реализуются в основном льготные программы (со ставкой 2% годовых, максимальной суммой кредита 6 млн руб. и первоначальным взносом от 10%), а также комбинированная ипотека.

Впервые по итогам 2025 года эти объемы стали сопоставимы с ипотечными выдачами в Крыму (население 1,9 млн человек), куда российские банки начали заходить еще в 2014-м. По данным ПАО «Дом.РФ», в период с января по ноябрь 2025 года объем ипотечных кредитов в Крыму составил около 23 млрд руб. Однако по сравнению с территориями с сопоставимой численностью населения результаты оставляют желать лучшего. Так, в Челябинской области (население 3,4 млн человек) с января по ноябрь 2025 года банки выдали ипотеки на 73 млрд руб., а за тот же период в Самарской области (население 3,1 млн человек) — на 53 млрд руб.

Эксперты и участники рынка видят ряд сдерживающих факторов для развития розничного кредитования на этих территориях. «Банки реально не выдают то количество кредитов, которое могут выдать на новых территориях»,— считает партнер юридического агентства «Правовое содействие» (Донецк) Алексей Винокуров. В целом ограничения можно разделить на технические и фактические, все они связаны либо с политикой ЦБ и отдельных банков, либо со специфическими условиями, сложившимися на новых территориях. В первую очередь, как отмечает управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев, «далеко не все аккредитованные ЦБ банки имеют ресурсы для того, чтобы "заходить" на новые территории». По его словам, трудности могут возникать как со стороны финансов и логистики, так и со стороны юридических вопросов, особенно «если банку важны ограничения иностранных регуляторов» в силу его специализации.

В то же время, как считает Алексей Винокуров, у самих заемщиков могут возникать некоторые трудности, в частности с официальным подтверждением доходов, «поскольку много зарплат, за исключением бюджетников и военных, находится "в тени"». К другим факторам, сдерживающим развитие банковского сектора на новых территориях, Даниил Базылев относит риски физической безопасности и то, «что во многом на новых территориях в быту не развит ни пластиковый, ни цифровой банкинг».

Дарья Загайнова, Ян Назаренко